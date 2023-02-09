Dortmund’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan genç oyuncu, takımının en çok kazanan oyuncusu olabilir.

Alman basınından Sport 1, Borussia Dortmund’daki geleceği belirsizliğini koruyan İngiliz yıldız Jude Bellingham’ın büyük bir kararsızlık yaşadığını öne sürdü.

Habere göre oyuncuya yılda 15 milyon euro ödeyerek takımın en fazla kazanan oyuncusu yapmaya hazır görünen Dortmund, teklif için Bellingham’ın karar vermesini bekliyor.

19 yaşındaki genç oyuncuya en yakın ilgiyi gösteren kulüplerden biri olan Liverpool’un Premier Lig’de orta sıralara gerilemesi Bellingham açısından soru işaretleri doğururken, yıldız ismin daha önce Chelsea ve PSG’yi reddetmiş olması da soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

Birmingham altyapısında yetişmişti

Bu sezon dörder gol ve asistle oynayan Bellingham, Dünya Kupası’nda da İngiltere’nin en öne çıkan oyuncularından olmuştu.

Futbola Birmingham City altyapısında başlayan Bellingham, Alman ekibine 2020 yazında transfer olmuştu. Dortmund’a katıldığı günden bu yana takımı için 79 maça çıkan ve sekiz kez gol sevinci yaşayan Bellingham, otoriteler tarafından futbol dünyasında önümüzdeki 15 yıla damga vurmasına kesin gözüyle bakılan yetenekler arasında yer alıyor.