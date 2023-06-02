Manchester City hemen her yıl yaptığı pahalı stoper transferlerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor.

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve gözünü tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmek için Inter ile İstanbul’da oynayacağı final karşılaşmasına diken Manchester City, kadrosunu dünyaca ünlü bir stoperle güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından The Times’ta yer alan habere göre Pep Guardiola’nın takımı Leipzig’in Hırvat stoperi Josko Gvardiol’ü istiyor.

Leipzig'de yaprak dökümü

Haberde Leipzig’de forma giyen Christopher Nkunku ve Konrad Laimer’in yaz transfer döneminde sırasıyla Chelsea ve Bayern Münih’e transfer olacaklarının altı çizilirken, Gvardiol’ün de takımının Cumartesi günü Eintracht Frankfurt’a karşı oynayacağı Almanya Kupası finalinin ardından yönetim kuruluna ayrılmak istediğini bildireceği ifade edildi.

2022 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla sivrilen ve henüz 21 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Gvardiol için Alman ekibine 101 milyon euroluk bir teklif yapması gereken Manchester City, bu transfer için kadrosundaki stoperlerden birinin takımdan ayrılmasını bekliyor.

Kadrosunda Manuel Akanji, Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte ve Nathan Ake gibi oldukça önemli beş stoper bulunan City’de kimle yolların ayrılacağı da merakla bekleniyor.