Joshua Kimmich’ten itiraf: Aptalca goller yemeye engel olamıyoruz

Bayern Münih’in Leipzig karşısında yaşadığı puan kaybı, yıldız oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

Bayern Münih’in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, 2-0 öne geçmelerine rağmen puan kaybettikleri Leipzig karşılaşmasının ardından samimi açıklamalarda bulundu. Yedikleri gollerden ötürü yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Kimmich, bu sezon nispeten güçlü takımlara karşı oynadıkları maçta beklentilerin altında kaldıklarını ifade etti.

Kimmich ne söyledi?

“Golleri yeme şeklimiz çok aptalca. Şu anda üst düzey takımlara karşı sorunlar yaşıyoruz. Leverkusen'e karşı başaramadık, şimdi de Leipzig'e karşı başaramadık ve Manchester United'a karşı da istikrarsızdık. Üst düzey takımlarla oynadığınızda 90 dakika boyunca aynı istikrarı sahaya yansıtmanız gerekiyor bu maçtaki gibi kayıplar yaşayabilirsiniz”

Bu sezon iki Leipzig, United ve Leverkusen karşılaşmalarında toplam 10 gol yiyen Bayern Münih’in bu performansı eleştirileri de beraberinde getirdi. Kimmich’in hem kendisini hem de takım arkadaşlarını bu denli açık sözlü bir şekilde eleştirmesinin Thomas Tuchel’in takımının önümüzdeki haftalardaki performansına nasıl yansıyacağı da büyük bir merakla bekleniyor.