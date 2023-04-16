Bir dönem Ankaragücü forması da giyen Ganalı futbolcu, Belçika’da sezonun en etkili ismi konumuna geldi.

Avrupa’da sezonun play off ile oynandığı az sayıdaki futbol ülkelerinden biri olan Belçika’da normal sezonun son haftasına Genk’in liderliği ile girilirken, Wouther Vrancken’in takımı adına sezona damgasını vuran isim bir dönem Ankaragücü forması giyen Ganalı oyuncu Joseph Paintsil oldu. Yıldız oyuncu bu sezon oynadığı 29 karşılaşmaya 14 gol ve 13 asist sığdırdı.

2020-2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen ve sezonu 33 maçta 11 golle tamamlayan Paintsil, söz konusu sezonda takımının Süper Lig’e veda etmesinin önüne geçememişti.

Macaristan'da da oynamıştı

Bu sezon Genk’in en önemli hücum gücü konumuna gelen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu son olarak takımının Anderlecth’i 5-2 yendiği karşılaşmada iki gol atarken, Genk’in bir golü de Fenerbahçe’den kiralanan Mbwana Samatta’dan geldi.

Ligde oynadığı 33 maç sonunda 23 galibiyet ve beş beraberlikle ilk sırada yer alan Genk, en yakın takipçisi US Gilloise’nin iki puan önünde zirvede yer alıyor.

Avrupa’da daha önce Macaristan Ligi takımlarından Ferencvaros’un formasını giyen Paintsil’in gösterdiği üst düzey performansın ardından yazın Avrupa’nın daha önemli takımlarına transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.