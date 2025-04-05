Jose Mourinho'ya üç maç ceza! TFF resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar sonrası Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş ve diğer isimlere ceza yağdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Derbinin sonunda yaşanan gerginlikler ve sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle başta Jose Mourinho olmak üzere birçok isme ceza verildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle üç resmi müsabakadan men edildi. Mourinho, aldığı cezanın dört maçtan az olması nedeniyle bu cezayı Türkiye Kupası'nda çekecek. Bu nedenle Portekizli teknik adam, Süper Lig’de yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında sahada olabilecek.

Müsabakanın son bölümünde kırmızı kart gören Fred’e hakeme yönelik hakareti nedeniyle üç maç men cezası ve 58.500 TL para cezası verildi. Aynı şekilde rakip oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a da bir maç men ve 58.500 TL ceza uygulandı.

Fenerbahçe’ye toplamda yüz binlerce liralık para cezası

PFDK açıklamasına göre Fenerbahçe Kulübü, taraftarların kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle toplamda 504.000 TL, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 168.000 TL ve basın toplantısına katılmama gerekçesiyle de 168.000 TL para cezasına çarptırıldı. Takım halinde sportmenliğe aykırı davranış sebebiyle kulübe ek olarak 60.750 TL ceza verildi.

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Salvatore Foti, rakip oyuncuya hakareti nedeniyle dört maç men ve 117.000 TL para cezası aldı. Kaleci antrenörü Sandro Zufic ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren davranışı nedeniyle dört maç men ve 78.000 TL ceza aldı.

Ayrıca PFDK, kulüp yöneticilerinden Mario Branco’ya akreditasyon kurallarına uymadığı için 117.000 TL ceza verirken, tüm bu kararlar olağanüstü toplanan kurulca alındı. Kurul, cezaları verirken emsal kararları ve sezon içi davranışları dikkate aldı.

PFDK tarafından yapılan açıklamalarda, cezaların gerekçeleri detaylı bir şekilde belirtilirken, Jose Mourinho’nun davranışının bazı üyeler tarafından "saldırı" olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde karşı oy verildiği de ifade edildi.