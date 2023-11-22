Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a ne zaman gideceğini açıkladı

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun yıldızlarını toplayan Suudi Arabistan'a dair planlarını açıkladı.

Jose Mourinho'nun Roma ile sözleşmesi 2024'te bitiyor

Suudi Arabistan'a gidebileceğinin sinyalini verdi

Planlarını açıkladı

NE OLDU? 2021'de Roma'nın başına geçen Jose Mourinho yeni takımıyla Konferans Ligi şampiyonu oldu. Daha önce çalıştırdığı birçok takımda birçok kupa kaldıran Portekizli, Suudi Arabistan'a dair planlarını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Rai'e konuşan Jose Mourinho şunları söyledi: "Evet bir gün Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gideceğim. Bence gidip orada bir takımı çalıştıracağım ama bu yarın veya ondan sonraki gün olmayacak."

BÜYÜK RESİM: Jose Mourinho, 2004'te Porto'nun başında 2010'da da Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Inter ile Serie A'da iki kez zafere (2008/09, 2009/10) ulaşırken Chelsea ile Premier Lig'de 3 şampiyonluk (2004/05, 2005/06, 2014/15) yaşadı. La Liga'da Real Madrid'in başında şampiyonluğu (2011/12) tadan Mourinho, 2016/17 sezonunda da Manchester United ile Avrupa Ligi şampiyonu oldu. 2002/03 sezonunda Porto ile EUFA Kupası'nda zafer yaşayan Portekizli daha birçok yerel kupa kazandı.