Jose Mourinho sonrası Roma dikiş tutmuyor

Roma'da Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı.

Serie A'ya istediği gibi başlayamayan Roma'da fatura teknik direktöre kesildi. İtalyan kulübü, teknik direktör Daniele De Rossi'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Altyapısında yetiştiği Roma'da 17 yıl profesyonel futbol oynayan ve uzun yıllar kaptanlık yapan De Rossi, Ocak ayında Jose Mourinho'nun yerine göreve gelmişti.

41 yaşındaki teknik direktör yönetiminde geçen sezon ligi 6. basamakta tamamlayan başkent ekibi bu sezon ise beklentileri karşılayamadı.

Haberin devamı aşağıda

Serie A'da bu sezon oynadığı 4 maçta da galibiyet elde edemeyen Roma üç kez berabere kalırken bir maçı da kaybetti.

2021 yılında antrenörlüğe başlayan ve İtalya Milli Takımı'nda teknik ekipte görev alan De Rossi 2022-23 sezonunda SPAL'ı çalıştırmış ve bir yıl sonra da Roma'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.