Jose Mourinho rakip takımın teknik direktörüne "ağlama" hareketi yaptı

Monza'yı 90. dakikada kaydettikleri golle mağlup eden Roma'da Jose Mourinho yine formundaydı.

Roma, Monza'yı 1-0 yendi

Mourinho kırmızı kart gördü

Palladino'ya 'ağlama' hareketi yaptı

NE OLDU? Serie A'nın 9. haftasında Monza'yı konuk eden Roma, Stephan El Shaarawy'nin 90. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak karşılaşmaya Roma'nın performansından çok Jose Mourinho'nun tepkileri damga vurdu.

JOSE MOURINHO NE YAPTI? Jose Mourinho, Monza teknik direktörü Palladino'ya 'ağlama' hareketi yaptığı için 90+10. dakikada kırmızı kart gördü.

SIRADA NE VAR? Jose Mourinho'nun öğrencileri bir sonraki maçına 26 Ekim'de Slavia Prag karşısında çıkacak. Serie A'da ise 29 Ekim'de Inter'e konuk olacaklar.