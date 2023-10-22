Jose Mourinho rakip takımın teknik direktörüne "ağlama" hareketi yaptı

İdil Erin Tetik
Jose Mourinho RomaGetty Images
José MourinhoRoma - MonzaRomaMonzaSerie A

Monza'yı 90. dakikada kaydettikleri golle mağlup eden Roma'da Jose Mourinho yine formundaydı.

  • Roma, Monza'yı 1-0 yendi
  • Mourinho kırmızı kart gördü
  • Palladino'ya 'ağlama' hareketi yaptı

NE OLDU? Serie A'nın 9. haftasında Monza'yı konuk eden Roma, Stephan El Shaarawy'nin 90. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak karşılaşmaya Roma'nın performansından çok Jose Mourinho'nun tepkileri damga vurdu.

JOSE MOURINHO NE YAPTI? Jose Mourinho, Monza teknik direktörü Palladino'ya 'ağlama' hareketi yaptığı için 90+10. dakikada kırmızı kart gördü.

SIRADA NE VAR? Jose Mourinho'nun öğrencileri bir sonraki maçına 26 Ekim'de Slavia Prag karşısında çıkacak. Serie A'da ise 29 Ekim'de Inter'e konuk olacaklar.

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