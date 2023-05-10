Jose Mourinho, PSG'nin potansiyel olarak Galtier'in yerine teknik direktörlük yapması için kendisiyle temas kurduğuna dair haberlere gülüp geçti.

Galtier baskı altında

Mourinho, onun yerine geçecek adaylar arasında

Roma patronu, PSG ile temas halinde olmadığı konusunda ısrar ediyor

NE OLDU? Galtier'in PSG'deki konumu, Ligue 1 devinin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmesinin ardından şüpheye düştü. PSG, lig şampiyonluğu yolunda ilerliyor. Ancak bu, Galtier'in işini kurtarmak için yeterli olmayacak.

NE SÖYLENDİ? PSG'nin, Parc des Princes'te yıldız isimleriyle dolu bir kadroyu idare etmek için daha donanımlı bir teknik direktör getirmeye çalıştığı ve Jose Mourinho ile temasa geçtiği iddia edildi. Ancak AS Roma patronu, bu konuyla ilgili hiçbir şey duymadığını söyledi. Sky Italia'ya konuşan Mourinho esprili bir dil kullanarak, "Aradıysalar bana ulaşamadılar. Onlarla hiç konuşmadım" dedi.

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SIRADA NE VAR? AS Roma, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında evinde Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mayıs'ta Bay Arena'da oynanacak. Bu arada PSG, cumartesi günü ligde Ajaccio ile karşı karşıya gelecek.