Jose Mourinho orta sahaya Napoli'nin yıldızını istiyor

Orta sahaya hamle yapmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Napoli'nin Kamerunlu oyuncusuna göz diktiği söyleniyor.

Mourinho, Fenerbahçe'de gelecek sezon için kolları sıvadı

Orta sahaya bir hamle yapacak

Hedefi Napolili yıldız

NE OLDU? Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho sezon sonunu beklemeden gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Portekizlinin hedefinde Serie A'dan bir oyuncu var.

BÜYÜK RESİM: Tuttomercato'nun haberine göre, Jose Mourinho, Napoli'nin oyuncusu Frank Anguissa'yı istiyor. Habere göre Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmak isterken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Frank Anguissa'yı Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye istiyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Frank Anguissa'nın Fenerbahçe'ye imza atması halinde deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin 4. Kamerunlu futbolcusu olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Kamerunlu futbolcular şöyle; Henri Bienvenu, Pierre Webo ve Carlos Kameni.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'deki bir sonraki maçını 4 Mayıs'ta Beşiktaş karşısında Kadıköy'de oynayacak. Mourinho'nun öğrencileri, lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı eritmek istiyor.