Jose Mourinho'nun yıldızı, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Roma ile sözleşmesinin sonuna gelen El Shaarawy, Beşiktaş'a transfer olabilir.

Beşiktaş ara transfer döneminde girişimde bulunduğu oyuncuyu tekrar istiyor

Mourinho'nun öğrencisi, İstanbul'un yolunu tutabilir

Şenol Güneş yol haritasını çizecek

NE OLDU? Spor Arena'nın haberine göre, Beşiktaş'ın gündeminde Jose Mourinho'nun öğrencisi Stephan El Shaarawy var. Kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki oyuncu henüz kontratını yenilemedi. Siyah-beyazlılar oyuncu için ara transfer döneminde de girişimde bulunmuştu. El Shaarawy, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakarken Roma gelecek teklife göre karar alacağını bildirmişti.

BÜYÜK RESİM: Şenol Güneş, kendisine sunulacak oyunculara dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Stephan El Shaarawy, 7 gol ve 2 asist katkısı yaptı. İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.