Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da çalışma arzusunu net bir şekilde ifade etti.

NE OLDU? Portekizli menajere yaz aylarında Suudi Arabistan kulüplerinden büyük bir ilgi olmuştu ve hatta Mourinho, tarihin en çok kazanan hocası olmayı reddettiğini itiraf etmişti.

Ancak Jose; Roma'yı art arda Avrupa finallerine götürdükten sonra başkentte kalmayı ve 2024'e kadar sürecek olan sözleşmesini tamamlamayı seçti.

Mourinho, Temmuz ayında ülkede ortaya çıkan yetenekleri ortaya çıkarmak için çalışan bir enstitü olan Mahd Academy'nin yönetim kuruluna katıldı ve şimdi, Arabistan'da bir gün çalışacağına dair konuştu.

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NE DEMİŞLER: Jose Mourinho, MBC Egypt TV kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Boş bir vakitte Suudi Arabistan'a gideceğim ama bir gün orada çalışacağıma eminim. Ne zaman bilmiyorum ama bundan oldukça eminim. Suudi Arabistan'da kapılar bana her zaman açık. Oradaki gelişmeyi hissetmek istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun Aralık 2022'deki transfer hamlesinin ardından Avrupa'dan oyuncuların gelmesinin, ülkenin futbol ortamına ilişkin anlatıyı değiştirdiğine inanıyor.

"Oraya ilk giden ve hemen farklı bir bakış açısı kazandıran Cristiano oldu. Oyuncular ilk başta bunun tek kişilik bir gösteri olduğunu düşündüler ama yaz aylarında her şeyin gerçekten değiştiğini fark ettiler.

"Birçok oyuncu, sadece kariyerlerinin son dönemindekiler değil, aynı zamanda kariyerlerinin en iyi yıllarındaki bazı oyuncular da geliyor çünkü rekabet gerçek, sadece yerel ligde değil, aynı zamanda AFC Şampiyonlar Ligi de çok rekabetöi bir ortam var."

BİR FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan'a gitmek istediğini kabul etmesine rağmen Mourinho'nun kısa vadede odak noktası Roma olacak.

"Kendimi Roma'yla olan işime adadım ve son güne kadar kulübe her şeyimi vermek istiyorum" diye de ekledi.

Ancak her şeye rağmen, Mourinho'nun 2024 yılında sözleşmesinin bitmesinin ardından Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.