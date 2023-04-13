Jose Mourinho ile Cassano'nun söz savaşı devam ediyor! Cassano'dan yanıt: "Kupalarını münasip bir yerine koy!"

Antonio Cassano ile Jose Mourinho arasındaki söz savaşı devam ederken İtalyan yıldız, Roma teknik direktörünün "aptallıklara" sebep olduğunu söyledi.

Cassano, Mourinho'nun çalışma şeklini eleştirdi

Mourinho ona sert bir yanıt verdi

İtalyan yıldız söz savaşını sürdürmeye kararlı

NE OLDU? İtalya'da Antonio Cassano ile Jose Mourinho arasında büyük bir tartışma çıktı. BoboTV ile yaptığı bir röportajda Cassano, Mourinho'nun artık futbolu umursamadığını ve tek yaptığının sadece gösteriş olduğunu söyledi. Ayrıca Mourinho'nun çalışma şeklini de eleştirdi. Mourinho, Torino'yu yendikten sonra düzenlediği basın toplantısında Cassano'ya şu yanıtı verdi: "Cassano daha önce Roma, Real Madrid ve Inter forması giydi. Roma'da hiç oynamadan bir Süper Kupa kazandı, Madrid'de ceketiyle anılıyor ve Inter'de Lombardiya Kupası’nı bile kazanamadı. Benim Inter, Real Madrid ve Roma'da neler kazandığımı biliyorsunuz. Onun benimle bir sorunu olabilir. Benim onunla yok."

NE SÖYLENDİ? Cassano, BoboTV'de Mourinho'nun söylediklerine şu yanıtı verdi: "Mourinho'yu tanımıyorum ve onu kişisel olarak yargılamadım. Onu futboluna göre eleştirmeye devam edeceğim. Kazandığı kupaları münasip bir yerine koysun. Siz nereye koyacağını anladınız. Mourinho, Roma'da Konferans Ligi'ni kazanmış olabilir ancak müstehcen aptallıklara, kargaşaya, kavgalara ve oyuncuların aşağılanmasına sebebiyet verdi. Ben hiçbir şey kazanmadım ama her zaman taraftarları mutlu etmek, eğlendirmek için oynadım. Kupalar umrumda değil. Futbolu müstehcen bir şekilde oynayarak kazandı ve bir teknik direktör olarak ne kadar fakir olduğunu anlamalı."

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