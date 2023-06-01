Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Finali'nin ardından kendine has hareketleriyle yine konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde AS Roma, Sevilla'ya normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarıyla 4-1 kaybetti ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İtalyan ekipte Mancini ve Ibanez'in penaltı kaçırırken Sevilla'da Ocampos, Lamela, Rakitic ve son olarak Montiel penaltıyı gole çevirip sonucu tayin etti.

Bu sonuçla Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa finali kaybetmiş oldu. Portekizli teknik direktör, mücadelenin ardından ilginç bir harekete imza attı.

Mourinho, ikincilik madalyasını daha önce alıp direkt soyunma odasına yöneldi. Tecrübeli hoca, madalyayı ise tribünden bir Roma taraftarına verdi.

Ne söylendi?

Mourinho, karşılaşmanın ardından gazetecilere verdiği demeçte geleceğiyle alakalı şunları söyledi:

"Pazartesi günü tatile çıkıyorum, sonra bakacağız. Bu çocuklar için savaşmak zorundayım. Onlar için savaşmak da, Roma'da kalacağımı söylemek anlamına gelmiyor.

"Ben ciddi bir insanım, hiçbir şeyi gizlice yapmam, herhangi bir temas olursa bunu hemen kulübe söylerim ki şu an için böyle bir şey yok.

"Kulüp sahiplerine, başka bir kulüple görüşmelere başlamam durumunda önce onlara haber vereceğimi söyledim.

"Aralık ayında Portekiz beni millî takım için aradığında kulübü bilgilendirdim. Şu an itibariyle başka hiçbir kulüple görüşmedim."

Mourinho, karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor'a da tepki göstererek haksız bir şekilde mağlup olduklarını şu sözlerle vurguladı:

"Gerçek şu ki hepimiz çok üzgünüz. Ölü gibi yorgunuz. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin olduğu yoğun, maskülen, canlı bir oyundu. Sürekli sarı kartını kullandı.

Lamela'nın ikinci sarıyı görmesi gerekirken görmemesi ve penaltıyı gole çevirmesi adaletsizliği gösteriyor."