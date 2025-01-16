Jose Mourinho dünyaca ünlü Portekizli yıldızın transferi için devrede

Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Joao Felix için Jose Mourinho devreye girip oyuncuyla konuştu.

Fenerbahçe'nin Joao Felix ile ilgilendiği söyleniyor

Mourinho oyuncuyla doğrudan görüştü

Transfer kiralık gerçekleşebilir

NE OLDU? Ara transfer dönemine hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. Estadio Deportivo'da yer alan habere görei Sarı-lacivertli ekip, Joao Felix ile ilgileniyor.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu hamle için Joao Felix ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Jose Mourinho’nun, Joao Felix’i ikna etmek için Fenerbahçe’nin hedeflerini ve projelerini oyuncuya anlattığı söyleniyor.

Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Joao Felix'in Chelsea'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

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25 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde 52 milyon Euro bedelle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Joao Felix bu sezon Chelsea adına 19 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.