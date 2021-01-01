"Jose Mourinho doğru şehri seçti"

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Jose Mourinho'nun Roma tercihini değerlendirdi.

Hafta arasında açıklanan Jose Mourinho - Roma birlikteliğinin yankıları sürüyor.

Önümüzdeki sezondan itibaren Roma'da başlayacak Jose Mourinho dönemi hakkında tahminlerini ve yorumlarını yapanların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak hem Jose Mourinho ile yakın arkadaş olan hem de futbolculuk döneminde Roma forması giyen Carlo Ancelotti görüşlerini bildirdi.

Carlo Ancelotti ne dedi?

Bugünlerde Premier Lig'de Everton'ı çalıştıran Ancelotti, Corrière dello Sport'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Roma'daki Mourinho bir ustalık dönemi olacak. Doğru şehri seçti ve taraftarlar onu sevecek."

"O kulübe coşku, bilgi ve kişilik getirecek harika bir antrenör."

"Ona benim için çok önemli olan bir takımda teknik direktörlük yapacağı için mutlu olduğumu yazdım."

Aynı röportajda Juventus'tan ayılması gündemde olan eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu da değerlendiren Ancelotti, "Cristiano Ronaldo bitti mi? Bu yıl kaç gol attı? Ligde 27. Yani evet, gerçekten bitmiş" dedi.

Carlo Ancelotti'nin Roma dönemi

Futbol kariyerine Parma'da başlayan Carlo Ancelotti, 1979-80 sezonunda Roma'ya transfer oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte sekiz sezon geçirdi.

1983 yılında Serie A şampiyonluğu da yaşayan Ancelotti, 1987'de efsanevi Milan kadrosuna dahil olmak için Roma'dan ayrıldı.

Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde Parma, Juventus, Milan ve Napoli gibi İtalya'nın güçlü kulüplerini çalıştırmasına rağmen Roma ile yolu bir daha kesişmedi.

Jose Mourinho - Carlo Ancelotti dostluğu

Jose Mourinho'nun Inter'i çalıştırdığı dönemde Carlo Ancelotti de Milan'ın başındaydı. Serie A'nın sert rekabeti, Milano derbisi ve Jose Mourinho'nun iğneleyici sözleri o dönemde ikili arasında mesafeli bir tablo doğurdu.

Ancelotti, daha sonra Portekizli'nin bıraktığı Real Madrid'in başına geçti. Burada da ikili arasında bir rekabet olduğu düşünüldü ve sık sık kıyaslamalar yapıldı. Fakat ilerleyen süreçlerde yakın bir dostluk başladı.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yolları kesişen ikili, oynadıkları maçlardan önce birbirleriyle yakın görüntüler sergiledi. Jose Mourinho da Temmuz ayından oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Futbolun içinde olan herkesin, Carlo Ancelotti'ye teknik direktör ve insan olarak hayran olduğunu düşünüyorum. Onu kişi olarak çok seviyorum ve açıkça söyleyebilirim ki o, son yirmi yılın en iyi teknik direktörleri arasında."

"Premier Lig'in ve Everton'ın ona sahip olması bir ayrıcalık. O harika biri. Bu yüzden pazar günü sosyal mesafe kuralını çiğneyip, ona sarılacağım. Çünkü Carlo'yu çok seviyorum"