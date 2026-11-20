Jose Mourinho, Vinicius Jr ve Real Madrid kadrosunun geri kalanına uyarıda bulundu: Bernabeu'da bir oyuncunun ünü ona ayrıcalık sağlamıyor. Real Madrid zorlu kış fikstürüne hazırlanırken Portekizli teknik adam, ilk 11'deki yerlerin statüye göre verilmediğini, antrenman sahasında kazanılması gerektiğini vurguladı.

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Mourinho geleceğe odaklanıyor

Real Madrid teknik direktörü, Vinicius'un sezona zor başlamasına ilişkin endişeleri bir kenara bırakıp dikkatleri zorlu kış fikstürüne çevirdi. Brezilyalı oyuncunun Dünya Kupası'nın ardından yeterince hazırlanamadığını kabul etmesi üzerine Mourinho, geçmişteki sıkıntıların geride kaldığını belirtti. Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası yaklaşırken teknik direktör, önlerindeki haftaların kanat oyuncusu için en iyi formunu yeniden yakalama adına büyük bir fırsat olduğuna inanıyor.

Portekizli teknik adam, Diomande'nin onun yerine oynayıp etkileyici performans sergilediği son dönemde maçları kenardan izlemek zorunda kalan yıldızından bir karşılık bekliyor. “Yaz geride kaldı, şimdi kıştayız. Bizi ilgilendiren şu an. Önemli olan bu kritik döneme nasıl hazırlandığı. Kral Kupası da yaklaşıyor, ardından İspanya Süper Kupası geliyor; umarız iki maç oynarız. Şubat ayındaki maçı da buna ekliyoruz... Vinicius'tan iyi bir performans bekliyoruz,” dedi Mourinho, Sport'un aktardığına göre.

“Büyük sorun” söyleminden eleştirileri susturmaya

Mourinho, futbol dünyasındaki söylentilerin ne kadar çabuk yön değiştirdiğine dikkat çekerek forvet oyuncusunun Singapur ve Japonya karşısında attığı gollerin ardından Vinicius'a desteğini yineledi. Yalnızca birkaç hafta önce çarpıcı biçimde Madrid için “büyük sorun” olarak nitelenen Brezilyalı oyuncu, eleştirileri hızla susturdu ve medyadaki söylemi değiştirdi. Ancak teknik direktörüne göre dışarıdan gelen yorumlar hiçbir zaman önemli değildi.

“Birkaç hafta önce insanlar Vinicius'tan Madrid'in büyük sorunu diye söz ediyordu. Şimdi Singapur ve Japonya'ya karşı goller attıktan sonra başka şeylerden konuşuyoruz. Vinicius hakkında dört beş hafta önce söylediklerimi söylüyorum. İnanılmaz bir oyuncu, onu seviyoruz ve ona ihtiyacımız var.”

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Bernabeu'da egolara yer yok

Mourinho, Vinicius Jr'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de mi başlayacağı yoksa yedek mi kalacağı sorulduğunda özellikle net konuştu. Bu fırsatı, liyakate dayalı yaklaşımını yineleyerek tüm soyunma odası için bir ölçüt belirlemek üzere kullandı. Eski Chelsea teknik direktörü, “İlk 11'de, kulübede, tribünde... Fark etmez. Burada ayrıcalıklı oyuncularımız yok, sırf öyle kararlaştırıldığı için oynaması gereken oyuncular yok. Real Madrid için oynayan bir grup var. Real Madrid'in güçlü bir kadrosu ve çok sayıda iyi oyuncusu olmalı,” dedi.

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Teknik direktör, sezon boyunca geniş çaplı rotasyon yapmayı planlıyor ve bazı yıldız isimlerin maç kadrolarının tamamen dışında kalabileceği uyarısında bulunuyor. Yakında 23'ten fazla sağlıklı oyuncuya sahip olmayı beklediğini, bu nedenle zor kararların kaçınılmaz olduğunu belirtti. “Harika bir sezon geçirmemiz için bana seçenekler sunan oyuncular istiyorum. Güvenebileceğim on birden fazla oyuncu istiyorum,” diye ekledi.

Geçmişe ve bugüne bakış

Madrid'deki ikinci dönemini geçiren Mourinho, mevcut kadrosunu 2010'daki efsanevi grupla karşılaştırmayı reddetti. İlk döneminde kazanmak için her şeyini feda eden bir grupla çalıştığını hatırlatsa da son sezonunda ilişkilerinin değiştiğini kabul etti.

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“Benim hissettiğim, yapılması gereken işin tamamlandığı ve kulüp için benimkinden farklı bir profile sahip biriyle yeni bir döneme girmenin daha iyi olacağıydı. Benden sonra gelen kişi olarak Ancelotti'den daha iyi bir seçim yapamazlardı,” dedi.