Jose Mourinho'dan uzun yıllar unutulmayacak Ali Koç cevabı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho daha Türkiye'ye ayak basmadan yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenen Jose Mourinho, Wembley’de Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak takımlara mesaj gönderdi. Mourinho sarı-lacivertli takımla Devler Ligi’nde yer almak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Henüz resmen Fenerbahçe’nin teknik direktörü olmadığını ancak bunu çok istediğini belirten Mourinho, "Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız kolay olmayacak çünkü geçmemiz gereken üç tur var. Sekiz oyuncumuz EURO 2024’te olacak ve ilk tur öncesi hazırlık kampında bizimle olmayacaklar. Kolay olmayacak ama biliyorsunuz ki meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi’nde olmak için savaşacağım” dedi.

Avrupa’nın en büyük kupasını daha önce Porto ve Inter ile iki kez kazanan Portekizli teknik direktör, eski takımının Dortmund ile oynayacağı final öncesinde eğlenceli diyaloglar yaşadı. Rio Ferdinand’ın kendisine sorduğu bir soruyu oldukça esprili bir şekilde yanıtlayan efsane çalıştırıcının verdiği yanıt Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Öte yandan İngiliz basınından Telegraph'a göre teknik heyeti de netleşen Mourinho, Fenerbahçe'de daha önce birlikte çalıştığı Yardımcı antrenörü Ricardo Formosinho, fitness antrenörü Carlos Lalin, atletik performans antrenörü Stefano Rapetti ve analiz şefi Giovanni Cerra ile birlikte çalışacak.