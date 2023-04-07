Jose Mourinho casusluk şüphesiyle Roma'daki taktiğini değiştirdi

Jose Mourinho, Torino patronu Ivan Juric'in Roma antrenmanında casusluk yaptığı şüphesiyle takımının taktiğini değiştirdi.

Mourinho rutin antrenmanının dışına çıktı

Karşı tarafa herhangi bir avantaj vermek istemiyor

Casusluktan şüpheleniyor

NE OLDU? Serie A'da ilk dörde girme yarışı kızışırken Jose Mourinho herhangi bir maçta puan vermek istemiyor. Il Corriere dello Sport'un haberine göre, Portekizli teknik direktör, Torino'nun son antrenmanını izlediğinden şüphelendiği için taktiğini değiştirdi.

DAHA FAZLASI: Roma, 28 haftada topladığı 50 puanla şu anda Serie A'nın 5. sırasında yer alıyor. 3. sıradaki Milan'ın 51, 4. sıradaki Inter'in ise 50 puanı var.

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