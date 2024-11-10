Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözü, İtalyan devinin yıldız futbolcusunda...

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, İtalyan devi Roma'nın yıldız 10 numarası için kolları sıvadı.

Sarı-Lacivertli ekibin dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, Paulo Dybala'nın transfer edilmesi için geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri yönetime baskı yapıyordu.

Portekizli hocanın, Arjantinli 10 numara için Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunduğu aktarılıyor.

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Ne söylendi?

Sabah'ın haberine göre; Anderson Talisca girişimlerinin ardından tek seçeneğe bağlı kalmak istemeyen Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la adı anılan Paulo Dybala'ya kancayı taktı.

MOU'NUN GÖZDESİ!

Mourinho'nun talebi üzerine harekete geçen yönetim, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcüyü ocakta kadrosuna katmayı hedefliyor. Futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada büyük bir sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maça çıkan Arjantinli yıldız, bu maçlarda 2 gol katkısında bulundu.