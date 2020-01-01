Jose Fonte: "Ronaldo'nun kapıları Real Madrid'e açık"
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lille forması giyen Jose Fonte, yıldız futbolcunun Real Madrid'e geri dönmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.
Bilindiği üzere Ronaldo, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olmuştu.
talkSPORT'a açıklamalarda bulunan Fonte, "Ronaldo'nun Madrid'i çok sevdiğini biliyorum. Real Madrid'i de çok seviyor, dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Orada birçok fazla arkadaşı var. Ronaldo, Real Madrid'e kapılarını hep açık tuttu. Eğer Real Madrid'e geri dönerse buna hiç şaşırmam." dedi.
Ronaldo'nun Juventus ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.