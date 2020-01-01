Jose Fonte: "Ronaldo'nun kapıları Real Madrid'e açık"

Ronaldo'nun milli takımdan arkadaşı olan Jose Fonte'den ses getirecek açıklamalar...

'nun Milli Takımı'ndan arkadaşı olan forması giyen Jose Fonte, yıldız futbolcunun 'e geri dönmesinin sürpriz olmayacağını söyledi.

Bilindiği üzere Ronaldo, 2018 yazında Real Madrid'den ayrılarak 'a transfer olmuştu.

talkSPORT'a açıklamalarda bulunan Fonte, "Ronaldo'nun Madrid'i çok sevdiğini biliyorum. Real Madrid'i de çok seviyor, dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Orada birçok fazla arkadaşı var. Ronaldo, Real Madrid'e kapılarını hep açık tuttu. Eğer Real Madrid'e geri dönerse buna hiç şaşırmam." dedi.

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Ronaldo'nun Juventus ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.