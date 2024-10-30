Jose Antonio Reyes'in oğlu Real Madrid A takımıyla antrenmana çıktı

Jose Antonio Reyes'in oğlu, Jose Antonio Reyes Lopez, bugün ilk kez Real Madrid A takımıyla antrenmana çıktı.

Real Madrid, genç yaşta hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes’in oğlu Jose Antonio Reyes Lopez’i genç yaşına rağmen A takıma çıkararak önemli bir fırsat sundu. Henüz 17 yaşında olan Reyes Lopez, Valdebebas'ta U17 takımında sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekti. Bu başarıları, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından da fark edilerek ödüllendirildi ve genç oyuncu ilk kez A takımla antrenman yapma şansına erişti.

Genç yetenek Jose Antonio Reyes Lopez, sahada gösterdiği hız, teknik ve bitiricilikle babasının izinden gidiyor. Valdebebas'ta aldığı eğitimle gelişimini hızlandıran Reyes Lopez, Real Madrid altyapısında gösterdiği çaba ile Real Madrid taraftarlarının da sevgisini kazanmış durumda. Babası gibi ileri uçta oynayan Reyes Lopez, henüz genç yaşında A takım seviyesine çıkacak kadar gelişme kaydetti.

Babası unutulmuyor

Babasının kaybı sonrası büyük bir azim ve hırsla çalışan genç oyuncu, Real Madrid altyapısında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Real Madrid ile yaptığı uzun vadeli sözleşme de kulübün genç yeteneğe olan güvenini gösteriyor.

Real Madrid, uzun yıllardır genç yeteneklere yatırım yaparak altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Reyes Lopez gibi yetenekli genç oyuncular, kulübün gelecekteki başarıları için büyük bir potansiyele sahip.

Jose Antonio Reyes Lopez, Real Madrid A takımı ile yaptığı bu ilk antrenmanın ardından kariyerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Altyapıda kazandığı deneyimleri A takım seviyesinde de göstermek isteyen genç oyuncu, babası gibi bir futbol efsanesi olmayı arzuluyor.