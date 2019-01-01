Jorginho: Genç olmak bahane değil

Chelseali Jorginho, takımda birçok genç futbolcu olmasına rağmen sezonun bu bölümlerinde herkesin sorumluluk alabilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz ekibi 'nin yıldız futbolcusu Jorginho, galibiyeti ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jorginho, "Chelsea'den bahsederken sürekli genç bir takım olduğumuz vurgulanıyor. Ancak sezonun bu bölümünde herkesin sorumluluk alabilmesi gerekiyor, sadece tecrübeli futbolcuların değil." ifadelerini kullandı.

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Jorginho, genç oyuncuların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu kabul ederken; "Ancak genç olmak bir bahane değil. Sürekli hazır olmalısınız, maça ve savaşmaya hazırlanmalısız. Çünkü Chelsea ve Premier Lig'de oynuyorsunuz." şeklinde konuştu.

Topçular karşısında oyuna sonradan giren ve skora dengeyi getiren golü kaydeden asıllı İtalyan futbolcu, takımda nelerin geliştirilmesi gerektiğine dair ise şunları söyledi:

"Her zaman savaşmak zorundasınız. Bazen sahada yumuşuk kalıyoruz ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Kalabalık savunma yapan ve hızlı hücumlarla gol arayan takımlara karşı oynadığımızda boşluk bulmakta zorlanabiliyoruz. Daha çok çalışıp bunu değiştirmeliyiz. Savunma arkasına daha çok koşu yapmamız lazım. Bazen bunu yapmıyor ve sadece topu ayağımıza bekliyoruz."