Jorge Mendes: Cristiano Ronaldo, Pele'yi geride bırakacak

Mendes, müşterisi Cristiano Ronaldo'nun tarihin en iyi skoreri olarak anılacağını düşünüyor.

Jorge Mendes, "tarihin en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdiği müşterisi 'nun 'la rekorları altüst etmeye devam edeceğini söyledi.

Ronaldo 2018-19 sezonu başında transfer olduğu Juventus'u hedeflediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıramasa da, 'da zafer yaşamayı başardı.

Portekizli oyuncunun menajerliğini yapan Mendes, kariyerindeki 700. golünü ağlarına gönderen Ronaldo'nun bundan sonra daha da iyiye gideceğini savundu.

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Mendes, Tuttosport'a yaptığı açıklamada "Rakamlar yalan söylemez. Cristiano Ronaldo tarihin en iyi oyuncusu ve ikinciyle arasında büyük bir fark var. Tarihin en iyi skoreri olan Pele'yi geçeceğinden hiçbir şüphem yok ve bunu Juventus formasıyla başaracak." ifadelerini kullandı.

IFFHS verilerine göre Brezilyalı efsane Pele, dostluk maçları ve orduyla çıktığı gösteri maçları da dahil olmak üzere, kariyeri boyunca 1281 gol attı.

Pele'nin resmi maçlarda attığı gol sayısıyla ilgili ise bir konsensüs bulunmuyor. Bazı kaynaklar Pele'nin resmi maçlardaki gol sayısını 757 olarak gösterirken, bazıları ise toplamı 767 olarak veriyor.