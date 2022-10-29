Oldukça etkileyici bir performans gösteren Fenerbahçe'nin, rakiplerini farklı bir oyun oynama zorlaması dikkat çekiyor.

Ligue 1'in en iyi hücum takımlarından biri olan ve maç başına 11,3 şut çeken Rennes'e karşı her iki maçta da kalesinde tek haneli şutlar görerek rakibini adeta raydan çıkartan Fenerbahçe, bu özelliğini Süper Lig'de de sergiliyor.

Bruno Genesio'nun takımının sezon başından bu yana en düşük topa sahip olma oranı, en düşük isabetli pas, en düşük şut ve en düşük pas yüzdesiyle oynadığı iki karşılaşmayı da Fenerbahçe'ye karşı oynarken, bu durum Jorge Jesus'un takımının savunma gücünü ortaya koyuyor.

Fenerbahçe benzer istatistikleri Süper Lig'de de sergilerken, sarı-lacivertli takımla oynayan ekiplerin sezon ortalamalarının oldukça altında kalması dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde savunmasını kalesinden ortalama 47,4 metre uzakta kuran Fenerbahçe bu alanda Avrupa Ligi'nin en önde savunma yapan takımı olurken, üçüncü bölgede kazanılan topların rakiplerin yaptığı pasa oranıyla ortaya çıkan PPDA değerinde de Real Sociedad'ın ardından en iyi ikinci takım olarak göze çarpıyor.

Alanya ve Başakşehir de Rennes ile aynı kaderi yaşadı

Süper Lig'de de oldukça dikkat çeken istatistiklere sahip olan Fenerbahçe'nin üçüncü bölgedeki bu pres gücü ve yoğunluğu liderliğin önünü açarken, Fenerbahçeli taraftarlar da sergilenen futboldan son derece memnun görünüyor.

Birçok rakibine göre bir maçı eksik olmasına rağmen ligin en çok gol atan ikinci takımı olan Adana Demirspor'dan yedi gol daha fazla atan Fenerbahçe, +19 averajıyla bu alanda da ligin en iyisi olarak göze çarpıyor.

Süper Lig'in topa en fazla sahip olan ve en fazla isabetli pas yapan takımı olan Alanyaspor, bu sezon en düşük topa sahip olma oranı, en az isabetli pas ve en az şutla oynadığı maçı Kadıköy'de oynarken, ligin en fazla isabetli pas yapan ikinci takımı olan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir de Kadıköy'de sezon ortalamasının çok altında kaldı ve en az isabetli pas yapıp, en az şut çektiği 90 dakikayı Fenerbahçe karşısında oynadı.