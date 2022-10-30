Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hücum performansıyla öne çıkıyor.

Süper Lig'de oynadığı ilk 11 karşılaşmada rakip fileleri 34 kez sarsan Fenerbahçe skor gücü açısından oldukça kayda değer bir performans ortaya koyarken, akıllara gelen soru sarı-lacivertli takımın kendisine ait olan 103 gollü rekoru kırıp kıramayacağı oldu.

1988-1989 sezonunda Todor Veselinovic yönetiminde 36 maç sonunda 103 gol atan Fenerbahçe, bu sezon kendi rekorunu geliştirmeye yakın görünüyor.

Söz konusu sezonda 2.86'lık bir gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 3.09'luk gol ortalamasına ulaşırken, 103 gole ulaşan kadro ilk 11 maçında 25 golde kalmıştı. 29 gollü Aykut Kocaman ile 19 gollü Rıdvan Dilmen'in sırtladığı kadro Fenerbahçe tarihinin en özel takımlarından birini oluştururken, çok sayıda da Fenerbahçe teknik direktörü çıkartmıştı.

O dönem Fenerbahçe'de forma giyen isimlerden Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu ve İsmail Kartal ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Söz konusu isimlerden Aykut Kocaman teknik direktör olarak da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarken, Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finalinde Jorge Jesus yönetimindeki Benfica'ya elenmişti.

103 gollü kadronun diğer önemli isimlerinden smail Kartal hem Aykut Kocaman hem de Ersun Yanal ile, Oğuz Çetin ise Mustafa Denizli ile yardımcı antrenör olarak da şampiyonluk coşkusunun içerisinde yer almıştı.