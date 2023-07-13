Suudi Arabistan kulüplerinin sansasyonel transferleri sürerken, sıradaki hedef Manchester City’nin yıldızı oldu.

Yaz transfer döneminde teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’u oturtan ve şu ana dek Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly ve Ruben Neves gibi önemli transferlere imza atan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Manchester City’nin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez’e de teklif yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic’te yer alan habere göre Jesus’un takımı bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Mahrez’e yılda 25 milyon sterlin önerecek olan Al Ahli kısa süre içerisinde bu transferi de resmen duyurmayı hedefliyor. Manchester City’nin de yeni sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı oyuncunun ise geleceğiyle ilgili karar vermek için aceleci davranmayacağı biliniyor.

Çift haneli gol ve asist

Al Ahli’nin adı bilindiği gibi daha önce bir başka City oyuncusu Bernardo Silva ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezonu üç kupayla tamamlayan Manchester City formasıyla 47 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalara 15 gol ve 13 asist sığdırmıştı. City’deki en skorer dönemini 24 gol attığı 2021-2022 sezonunda geçiren Mahrez, Leicester City forması giydiği dönemde bu takımla unutulmaz bir şampiyonluğa imza atmış ve sonrasında City’nin yolunu tutmuştu.