Galatasaray'da seçim öncesi şok bir gelişme ortaya çıktı. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Dursun Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

Galatasaray’da, yapılacak seçim öncesi daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girecek.

İkili, Galatasaray’ı daha da büyütmek için göreve geliyor. Metin Öztürk; yaptığı açıklamada kulübü, maddi anlamda daha iyi bir duruma getireceklerini ifade etti.

Ne söylendi?

Doğan Haber Ajansı’na göre; Dursun Özbek’in başkan olacağı yönetim kurulunda, Metin Öztürk'ün de ikinci başkan olarak görev yapacağı belirtildi.

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına sunulacak.

Bu haberin ardından ise Metin Öztürk, TRT Spor’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dursun Özbek ile biz, Galatasaray’ı küçültmeye değil, büyütmek için geliyoruz.

“Önceliğimiz, kulübü maddi anlamda düzlüğe çıkarmak.”

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