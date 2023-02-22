Sarı-lacivertlilerin hocası, taraftarların umudunu diri tutmak için Instagram'a başvurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde 5 Şubat Cumartesi akşamı Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken Jorge Jesus'tan bir hamle geldi.

Portekizli teknik direktör, Instagram'ı kullanarak sarı-lacivertli taraftarları motive etmek istedi.

Ne söylendi?

Antrenmandaki bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli hoca, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notunu düştü.

Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Kanarya, Süper Lig'de cumartesi akşamı Konyaspor'u konuk ettikten sonra 4 Mart'ta Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Jesus ve öğrencileri, şampiyonluk umudunu yitirmemek için acilen galibiyet serisi yakalamak zorunda.