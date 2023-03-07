Portekizli hoca, puan tablosunun bozulduğunu ileri sürerek sezon sonunun normal şekilde tamamlanmaması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu için play-off sistemini önerdi.

Portekizli hoca, puanların sahada kazanıldığını vurgulayarak Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşılaşacak olan takımlara üç puan verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ne söylendi?

Portekiz basınında A Bola'ya konuşan tecrübeli hoca, şu yorumu yaptı:

"Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu.

"Alternatif ne olabilir? Mesela puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı.

"Daha sonra Süper Lig'in en iyi dört takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok."

Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Cumartesi akşamı Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hafta içinde yüzünü Avrupa'ya dönecek.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus, takımının İspanya'dan avantajlı bir skorla dönmesi için çabalayacak.