Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörünün kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Flamengo teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Portekiz basını kırmızı-siyahlı kulübün Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus’a teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Record’da yer alan habere göre Jesus, Flamengo’dan yılda 7 milyon euro talep ederken, Flamengo’nun teklifi 4,5 milyon euroda kaldı.

Ali Koç kalmasını istiyor

Jesus’un Fenerbahçe ile olan kontratının Mayıs ayına kadar sürmesi ve Brezilya’da sezonun bu hafta başlayacak olması bu ihtimalin gerçekleşme olasılığını düşürürken, Jesus takımının 2-1 kazandığı Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada başkan Ali Koç’tan yeni sözleşme teklifi aldığını ve bu durumu sezon sonunda değerlendireceğini ifade etmişti.

Ligde ikinci sırada yer alan ve Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Fenerbahçe’nin 68 yaşındaki teknik direktörü daha önce görev yaptığı Flamengo’da bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde aralarında Copa Libertadores’in de olduğu beş kupa kazanma başarısı göstermiş ve adını Flamengo efsaneleri arasına yazdırarak, büyük bir iz bırakmıştı.