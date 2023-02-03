Portekizli hoca, Adana Demirspor deplasmanındaki hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, perşembe akşamı oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına değindi.

Adaletsizlikten şikâyet eden Portekizli, takımın oyunundan memnun olduğunu söylerken hakem kararlarının galibiyeti engellediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Cuma akşamı Fenerbahçe TV'ye konuşan Jesus, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı biz bu maçı kazanırdık.

"Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız. Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim.

"Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim.

"Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın altı puan gerisindeyiz ancak ligin bitmesine çok var.

"Liderliğe tekrar yükselebileceğimize dair öz güvenimiz var. Daha da birlik olmuş şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek.

Jorge Jesus, takımı galibiyete taşıyarak Galatasaray'ı takibini sürdürmek isteyecek.