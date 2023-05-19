Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, Arda Güler ile yaşadığı hararetli tartışma soruldu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede teknik direktör Jorge Jesus ile Arda Güler arasında sert bir tartışma yaşandı.

Mücadelenin 59. dakikasında Arda'ya tepki gösteren Portekizli hocanın, genç yıldızdan da benzer bir karşılık alması sosyal medyada çok konuşuldu.

Jesus, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ne söyledi?

Gazetecilerin, Arda ile yaşadığı tartışmayı sorması üzerine Portekizli hoca, şu yanıtı verdi:

"Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum.

"Maçın yoğun duygularını yaşarken dışarıdan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Bir hocanın oyuncusuna yaptığı normal bir uyarıydı."

Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalacak mı?

Tecrübeli teknik direktör, kulüpteki geleceğiyle alakalı sorulan soruyu ise şu sözlerle cevapladı:

"Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu iki yarış.

"Kupada final oynama ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak, kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki tek düşünce, takımın içinde olduğu durum.

"Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimiz de sakiniz. Buraya, taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür."