Barcelona’nın Hollandalı sportif direktörü görevinden ayrıldı.

La Liga’da şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Barcelona’da sportif direktör Jordi Cruyff görevinden ayrılacağını açıkladı.

Barcelona’nın ve dünya futbolunun efsane ismi Johan Cruyff’un oğlu olan 49 yaşındaki futbol adamı, geçtiğimiz yaz mevcut rolüne terfi etmeden önce kulüpte stratejik danışmak görevini üstlenmişti.

Kariyerinde yeni bir adım atacak

Daha önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca ve İsrail takımı Maccabi Tel Aviv için de benzer bir pozisyonda görev yapan Cruyff’un yeni sezonda Barcelona’nın bir parçası olmayacağı kulüp tarafından da resmen duyuruldu. Kararını duygusal geçen bir toplantıda başkan Johan Laporta’ya bildiren Cruyff’un kariyeri adına farklı bir planlama yaptığı ifade edildi.

Yaz transfer dönemindeki transfer operasyonlarına yönelik çalışmalarını sürdürecek olan Cruyff, Barcelona’nın Lionel Messi’nin ardından yeniden yapılanmasında ve gençleşmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Daha önce Barcelona forması da giyen Cruyff, Katalan ekibi için oynadığı 54 maçta 11 gol atmış ve sekiz sezonun ardından Manchester United’a transfer olmuştu.