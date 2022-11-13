Jordi Alba'nın Barcelona'dan ayrılmaya niyeti yok

Barcelona'nın Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı'na da davet edilen deneyimli sol beki Jordi Alba, Katalan ekibindeki günlerinin sayılı olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Inter'in yaz boyunca devam eden ilgisine rağmen Barcelona'da kalmayı tercih eden Alba, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada uzun yıllar takımda kalmak istediğini belirtti.

"Bana kalırsa Barcelona'da uzun yıllar devam edebilecek yeterliliğe sahibim. Oynarken iyi olduğumu düşünüyorum ve oynamadığımda takım arkadaşlarımı destekliyorum.

Genç oyunculara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve onlara yol gösteriyorum. Şans bulduğumda iyi performans göstermeye devam etmek istiyorum ve niyetim uzun yıllar boyunca Barcelona forması giymeye devam etmek.

Yıllardır kiralık olarak ya da bonservisimle başka bir takıma gidebileceğim konuşuluyordu ama burada kaldım.

Yıllar boyunca çok çalıştım. Zamanla işler benim için kötüye gidecek ancak sözleşmemin sonuna dek Barcelona için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"