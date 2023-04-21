Barcelona altyapısından yetişen başarılı sol bek, eski takım arkadaşının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barcelona’nın deneyimli sol bek oyuncusu Jordi Alba, GOAL’e verdiği röportajda Lionel Messi’nin yeniden Barcelona forması giymesinin kendileri adına mükemmel olacağını söyledi.

Messi ile bu konuda konuşmadıklarını belirten Alba, “Onu Barcelona formasından farklı bir formayla görmek bana her zaman tuhaf geldi. Herkes için böyle olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yaşananlara kayıtsız kalmak zor

Geri dönmenin Messi’nin vereceği bir karar olacağını belirten Alba, “Günün sonunda Messi dönmek istiyorsa ve kulüp de bunu talep ediyorsa benim için harika bir gelişme olur. Messi saha içinde en iyi anlaştığım oyuncu” dedi. Öte yandan Barcelona’nın içinde bulunduğu mali durumu da değerlendiren Alba, tüm bu haberlerin kendilerini olumsuz etkilediği itirafında bulundu.

Barcelona’nın içinden geçtiği sürecin Barcelonalı taraftarlar adına kolay olmadığını belirten Alba, “Benim gibi küçüklüğünüzden beri Barcelona taraftarı olan bir oyuncuysanız, her zaman rekabetçi olmanız gerektiğini bilirsiniz. Kendimizi tüm bu yaşananlardan soyutlayıp goller atmaya ve maç kazanmaya devam etmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun yapmamız gereken bu” dedi.