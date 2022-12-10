Jordan Henderson: Harry Kane aramıza daha güçlü dönecek

İngiltere Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Fransa ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında skoru 2-2'ye getirme şansını yakalayan ancak penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Harry Kane'e destek çıktı. Kane'nin dünya çapında bir golcü olduğunu belirten Henderson, yıldız ismin daha güçlü döneceğini söyledi.

"Harry'nin bizim için kaç penaltı attığını, kaç gole katkıda bulunduğunu ve bizi buraya getiren isim olduğunu biliyoruz.

Gelecekte de bu şekilde katkı yapmaya devam edecek ve daha güçlü olacak. O dünya çapında bir forvete kaptanımız.

Eminim ki bunu aşıp, çok daha iyi bir şekilde dönecek"