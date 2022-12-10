Jordan Henderson: Harry Kane aramıza daha güçlü dönecek

İngiltere Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Fransa ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında skoru 2-2'ye getirme şansını yakalayan ancak penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Harry Kane'e destek çıktı. Kane'nin dünya çapında bir golcü olduğunu belirten Henderson, yıldız ismin daha güçlü döneceğini söyledi.
Henderson ne söyledi?
"Harry'nin bizim için kaç penaltı attığını, kaç gole katkıda bulunduğunu ve bizi buraya getiren isim olduğunu biliyoruz.
Gelecekte de bu şekilde katkı yapmaya devam edecek ve daha güçlü olacak. O dünya çapında bir forvete kaptanımız.
Eminim ki bunu aşıp, çok daha iyi bir şekilde dönecek"
2022 Dünya Kupası İngiltere için 2-1'lik Fransa yenilgisiyle çeyrek final aşamasında sona erdi. Maçta kullandığı ilk penaltı vuruşunda skoru 1-1'e getiren Kane, ikinci penaltı atışıyla bir kez daha skoru dengeleme şansına yaklaşmıştı ancak golcü oyuncunun şutu üstten dışarı çıkınca, Fransa güçlü rakibini 2-1'lik skorla turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı.