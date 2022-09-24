Football Manager'de bir asırı deviren Jonny Sharples, oyundaki şampiyonları ve dikkat çeken başarıları Twitter'da paylaştı.

Futbolseverlerin en önemli tutkularından biri olan Football Manager'in 2023 versiyonu büyük bir sabırsızlıkla beklenirken, oyunun 2013 versiyonunda neredeyse dokuz buçuk yıl geçiren bir kullanıcı 5 bin 903 maçı geride bıraktı. Oyunda bir asrı geride bırakan Jonny Sharples, sosyal medya hesabından bu süreçteki şampiyonları paylaştı.

Sharples'in paylaşımında Türkiye'nin 2082 Dünya Kupası'nı kazanması dikkatleri çekerken, 2112'ye dek süren oyunda hiçbir Türk takımının Avrupa kupası kazanamamış olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. 2047 yılında Celtic'e transfer olan regen Türk futbolcu Mehmet Ali Demircan 2064'te noktaladığı İskoçya kariyerinde 532 maçta 523 golle öne çıktı.

Oyunun en dikkat çeken performansını kariyeri 2020'de başlayan bir başka regen, Hırvat Ivica Strok sergilerken, yıldız oyuncu Celtic forması giydiği 903 karşılaşmada rakip fileleri 836 kez sarstı. Celtic'in Şampiyonlar Ligi'ni domine ettiği oyunda 2033'te Pep Guardiola'nın yerine Sunderland'de göreve getirilen Sharples, bu süreçte oyuna olan tutkusuna rağmen eşinden boşanmadığını söyledi.