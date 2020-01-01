John Terry: Sancho, Chelsea için harika bir hamle olur

Chelsea efsanesi John Terry, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho'yu Frank Lampard'ın ekibinde görmek istediğini dile getirdi.

John Terry, Avrupa'nın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Jadon Sancho'nun için harika bir transfer olabileceğini söyledi.

İngiliz yıldız için , , gibi takımların devrede olduğu bilinirken John Terry, genç oyuncuyu Chelsea'de görmek istediğini belirtti:

"Takımdaki genç oyuncular potansiyellerini gösterdiler. Sezon başında Tammy Abraham ve Mason Mount'un kadroda yer alması hakkında konuştuk ve onlar da oynayabileceklerini kanıtladılar. Şu anda dünyanın en yetenekli gençlerinden biri Jadon Sancho. Bu yüzden Chelsea için harika bir katkı olur. Takımı daha da güçlendirir.

Daha fazla takım

19 yaşındaki futbolcu, 'den 2017 yılında ayrılarak 'a katıldı ve şimdiye kadar çıktığı 90 karşılaşmada 31 gol attı, 36 asist yaptı.