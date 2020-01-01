John Terry: Mourinho kovulunca herkes ağlamıştı

Chelsea efsanelerinden John Terry, 13 yıl önce takımı çalıştıran Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından yaşananları anlattı.

Aston Villa'da yardımcı antrenörlük yapan eski 'li futbolcu John Terry, 2007 yılında takımdan gönderilen teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından herkesin ağladığını söyledi.

Sky Sports'a konuşan Terry, 2004'te Claudio Ranieri'nin yerine gelen ve 2007'de kovulan Mourinho hakkında şunları anlattı:

"Mourinho gidince hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Çok iyi oynamadığımıza dair şeyler konuşuluyordu. Mourinho bize gelip, 'Buraya kadar, kovuldum' dedi. Hepimize sarıldı."

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"Koca koca adamlar iki gözü iki çeşme ağladı. 'Şimdi ne yapacağız?' diye düşündük. Mourinho bizim babamız gibiydi, bize rehberlik ediyordu."

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"Yönetimle konuşup 'Mourinho'nun kalmasını istiyoruz, bu acele verilmiş bir karar. O bizim çalıştığımız en iyi hoca' dedik. Ne yazık ki karar çoktan verilmişti. Ama dediğim gibi yetişkin adamlar hüngür hüngür ağlıyordu."

"Çok titiz ve istekliydi, bizim sınırlarımızı zorlardı. Neden böyle davrandığını işin sonunda anlardık."

Mourinho'nun oyuncularla iletişimine de değinen Terry, "Akşam 8'de mesaj atardı. 'Eşin ve çocukların nasıl? Çocukların okulu nasıl gidiyor? Georgie ve Summer'a onları çok sevdiğimi söyle! ' derdi. Çok şaşırırdım, daha önce hiçbir teknik direktör böyle bir şey yapmamıştı. Lampard ve Drogba'ya gidip hocadan gelen mesajdan bahsettim, bana özel yaptığını zannediyordum. Meğer onlara da yazmış! Daha hala bana mesaj atıyor, fotoğraf ve video gönderip çocuklara selam söylüyor. Çocuklarım onu idol olarak görüyor" dedi.