Joelinton, alkollü araç kullanmakla suçlandıktan sonra pazar günü Newcastle'ın Fulham ile oynayacağı maçta görevden alınabilir.

NE OLDU? Alkollü araç kullanmakla suçlanan Joelinton, 26 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Menajer Eddie Howe, Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında konuştu ve orta saha oyuncusunu takımda tutması veya bırakması konusunda vermesi gereken zor bir karar olduğunu itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Howe,gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu çok büyük bir şok oldu. Zor bir durum. Joe çok pişman. Perşembe günü çok üzgündü. Sanırım durumun ciddiyetini biliyor. Elbette davaya saygımdan çok fazla ayrıntıya giremem, ancak sorumluluklarını anladığını düşünüyorum. Şu anda onu desteklediğimiz bir konumdayız ve bir futbol kulübü olarak da durumun ciddiyetini anlıyoruz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Joelinton, 2019'da Hoffenheim'dan ayrılmasının ardından Howe için kilit bir oyuncu oldu ve taraftarların favorisi haline geldi. Brezilyalı yıldız başlangıçta ilk 11'e girmekte zorlandı, ancak orta sahada oynamaya başladığından bu yana adeta yeniden doğdu. Newcastle, hafta sonu Premier Lig aksiyonuna geri dönüyor ve üst üste 14. maçta da kaybetmemeyi umuyor.

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NEWCASTLE'I NE BEKLİYOR? Howe'un ekibi, pazar günü Premier Lig'de St James' Park'ta Fulham ile karşılaşacak.