Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'yi deplasmanda tek golle mağlup eden Bayern Münih'in 70 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Manchester City'den kiraladığı Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo eski takımına dönüş sinyali verdi.

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola ile anlaşmazlık yaşadığı iddialarını yalanlayan Cancelo, geri dönüş için açık kapı bıraktı.

"Guardiola ile anlaşmazlık yaşadığım iddiaları doğru değil. City'deki son maçlarda kendimi takım için önemli bir parça gibi hissetmedim.

Guardiola ile konuştum ve o da ayrılma isteğimi kabul etti. Kulüple birlikte oturduk ve bir karar verdik. Ayrılmak zorunda kaldım çünkü benim için en iyi seçenek buydu.

City'de ulaşmak istediğim seviyeye çıktım.

Bugün olduğum oyuncu olduysam bu City'nin sayesinde. Hem Pep'e hem de kulübe minnettarım çünkü bana her şeyi verdiler.

Kızım Manchester'da doğdu ve orası asla unutamayacağım bir şehir. Futbolu asla tahmin edemezsiniz.

Kim bilir, belki sezon sonunda geri dönerim"