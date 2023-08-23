Barcelona, Manchester City’de gözden düşen Portekizli bekle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Manchester City’de Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen ve gözden çıkartılan Portekizli bek Joao Cancelo, adım adım Barcelona’ya transfer oluyor. Yıldız oyuncunun Cuma günü yeni takımı için sağlık kontrolünden geçeceği belirtilirken, Barcelona yönetimi Finansal Fair Play’e ilişkin sorunların çözülmesiyle beraber oyuncuya imza attırmaya hazırlanıyor.

Ousmane Dembele’nin PSG’ye transfer olmasıyla beraber FFP konusunda biraz olsun nefes alan Katalan ekibi, Perşembe günü imza için İspanya’da olacak Cancelo’nun transferini kısa bir süre içersinde resmen duyuracak.

Şampiyonlar Ligi'ne bağlı

Kiralık olarak gerçekleşecek transfer çeşitli şartların sağlanması halinde 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle tamamlanacak.

Anlaşmaya göre Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu’na kalmayı başarırsa Cancelo kaç maçta oynarsa oynasın oyuncunun bonservisi Katalan ekibine geçecek. Ayrıca Portekizli oyuncunun maaşı, kiralık olarak oynadığı süre boyunca her iki takım tarafından paylaşılacak ancak söz konusu maaşın büyük bir kısmı Barcelona tarafından karşılanacak.

Şu ana dek bonservisine 120 milyon euro ödenen Cancelo daha önce Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Valencia, Inter ve Benfica formaları giymişti.