Xavi, Barça'nın hâlâ Cancelo ile ilgilendiğini ancak mali kısıtlamaların anlaşmayı zorlaştırdığını söyledi.

Cancelo'nun City'den ayrılması gerekiyor

Barcelona ve Xavi, onu istiyor

Barça'ya imza atıp atmayacağı henüz belli değil

NE OLDU? Cancelo'nun, transfer döneminin başlamasından bu yana Barcelona'ya imza atacağı tahmin ediliyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Portekizli bek, Manchester'daki başarılı performansına rağmen Etihad'da bir gelecek göremiyor. Barcelona onu istiyor ancak Xavi, kulübün mali sorunlarının bu transferin gerçekleşmesini engelleyebileceğini açıklıyor.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü, cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte Cancelo transferiyle ilgili şunları söyledi: "Göreceğiz. Yönetim kurulu ve sportif direktör takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Ancak biz talihsiz mali durumumuza ve maaş limitimize bağlıyız. Hâlâ birkaç gün var ve göreceğiz."

BÜYÜK RESİM: Cancelo, Manchester City'de 'istenmeyen adam' olmaya devam ediyor. En son 14 Ocak'ta Manchester United'a karşı deplasmanda aldıkları 2-1'lik mağlubiyette forma giydi ve bu sezon, hiçbir Premier Lig maçında süre alamadı.

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ÜÇ FOTOĞRAF:

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CANCELO'YU NE BEKLİYOR? Portekizli futbolcunun geleceği şu anda belirsizliğini koruyor. Ancak Cancelo, yakın zamanda bir şeyler olmasını umuyor. Çünkü aksi takdirde uzun bir süre kenarda kalacak.