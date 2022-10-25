Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü, geçtiğimiz sezon Barcelona'nın adeta kapısından dönmüş.

İspanyol basınından Sport, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın geçtiğimiz sezon Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman ile yolları ayırmaya karar verdiğinde takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediğini öne sürdü. Bir yıllık Juventus deneyiminde iki kupa kazanan Pirlo tercihini oyunculara açıklayan Laporta'nın beklenmedik bir cevap alması üzerine geri adım attığı kaydedildi.

Takımın Koeman ile hedefsiz kaldığı yönünde bir düşünceye kapılan Laporta, Pirlo'yu başkanlığının ilk döneminde Barcelona'ya büyük başarılar yaşatan Frank Rijkaard ile özdeşleştirirken, habere göre bu düşüncesini paylaşmak için takım kaptanlarını Diagonal Caddesi'ndeki evine davet etti ve burada takımın önde gelen isimleri Pirlo'yu veto etti.

Dil ve sistem problemi öne çıktı

Aralarında Xavi'ye çok yakın olan bazı isimler en uygun alternatifin Barcelona'nın efsane isminin olacağı yönünde görüş bildirirken, kariyerlerinin başından bu yana topa sahip olma oyunu oynayan bir grubun İtalyan bir futbol adamının kontrolü altında daha farklı bir oyun oynama ihtimali de dil problemiyle birlikte başlıca çekinceler arasında yer aldı.

Oyuncuların bu düşüncesi sonrasında kararını yeniden gözden geçireceğini belirten Laporta ardından Pirlo konusunda geri adım atarken, Xavi ile resmi sözleşme imzalandı. Juventus gibi büyük bir kulübü çalıştırmasının ardından Barcelona'nın da kapısından dönen Pirlo ise yaz aylarında aldığı çok sayıda teklife rağmen Karagümrük'ün başına geçti.