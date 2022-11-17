Joan Laporta: Luis Diaz'ı istedik ama Liverpool'un eli bizden güçlüydü
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan ekibinin Ocak ayında Porto'dan Luis Diaz'ı transfer etmek istediğini ancak kendilerinden daha önce devreye giren Liverpool'un bu transferde mutlu sona ulaştığını söyledi. Transerin ekonomik sebeplerle gerçekleşmediğini belirten Laporta, Diaz'ın harika bir futbolcu olduğunu söyledi.
Joan Laporta ne söyledi?
"O sırada henüz yeni seçilmiştik ve Diaz'ı transfer etmek istiyorduk ama Liverpool bizden erken davrandı.
Ekonomik açıdan zor bir durumda olmamız da Diaz'ı transfer edememiş olmamızın önemli nedenlerinden birydi çünkü Liverpool'un maddi durumu bize göre çok daha iyiydi.
Diaz Liverpool'a büyük bir aidiyet duygusuyla bağlı olduğu için bu konu hakkında daha fazla konunşmak istemiyorum ama o dönem ilgilendiğimiz bir gerçek.
Menajeriyle görüştük ancak Liverpool bu görüşmeleri zaten bir hayli ilerletmişti"
Premier Lig'e adım attığı günden bu yana Jürgen Klopp'un vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başaran Diaz'ı alamayan Barcelona, kadrosunu bir başka hücum oyuncusu Raphinha ile güçlendirmişti. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra kontratı sona eren Ousmane Dembele'yi de takımda tutmayı başaran Katalan ekibi, La Liga'da zirvede yer alıyor.
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