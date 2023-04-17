La Liga’da emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Barcelona’da başkan Joan Laporta, son dönemde kulübü zor durumda bırakan Negreira skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid’in bu soruşturma nedeniyle sıklıkla Katalan ekibine yüklenmesini anlamsız bulduğunu ifade eden Laporta, Florentino Perez liderliğindeki kulübü rejimin takımı olmakla itham etti.

“Bu davanın sadece tek bir takıma odaklanması ve tek bir takımı suçlaması hedefin Barcelona olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu dava nedeniyle zarar gördüğünü iddia eden bir kulüp var ve bu kulüp her zaman hakem kararları nedeniyle kayrılan bir kulüp.

Geçmişte rejimin takımı sayılıyorlardı çünkü siyasi ve ekonomik güce her zaman çok yakınlardı. Yetmiş yıldır CTA başkanlarının yoğunun Real Madrid’in eski üyeleri, eski oyuncuları ve eski teknik direktörleri olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Negreira davası Barcelona’nın itibarına yönelik bir davadır.

Barcelona sportif avantaj elde etmek için hiçbir kötü yola girmedi ama açık bir linç olayına maruz kaldık. Adil bir şekilde yargılanmadan önce suçlu olduğumuz varsayıldı. Bu hak edilmemiş bir linçti”