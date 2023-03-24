Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüp efsanesi Lionel Messi'nin takıma geri dönmesi konusunda ısrar etti.

NE OLDU? Şu anda PSG'de olan Messi, Barcelona'nın yaşadığı bir dizi mali sorun nedeniyle yeni bir sözleşme imzalayamayınca 2021'de kulüpten ayrılmıştı. Son zamanlarda, Arjantinli oyuncunun çocukluk kulübüne geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıktı ve Katalan devi, Messi'nin Camp Nou'da Barça forması ile tekrar oynayabilme şansını yok saymadı.

NE SÖYLENDİ? Laporta, The Business and Money Background Sports'a verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: "Messi, tarihin en iyi oyuncusu. Barça tarihinin de en önemli oyuncusu oldu. Şu anda söylediklerime çok dikkat etmek zorundayım.

"Messi bir PSG oyuncusu ve buna saygı duymak zorundayım. Leo, onun kalbimizde olduğunu biliyor. O bizim kalkanımızın bir parçası. Başkan olduğumda kulüpte bulduğum durum iyi değildi ve bir karar vermem gerekiyordu. Şimdi Messi'nin Barça ile mevcut ilişkisini iyileştirmenin bir yolunu bulmalıyım. Neler olacağını göreceğiz. O, Barça'nın kapılarının kendisine her zaman açık olduğunu biliyor."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli, aralık ayında verdiği demeçte Paris'te kalmayı sözlü olarak bildirmiş olsa da, iki taraf henüz bir anlaşma yapmadı. Messi'nin bu yaz Suudi Arabistan kulüplerinden ve MLS ekibi Inter Miami'den teklif alması da bekleniyor. Bununla birlikte Sergio Agüero da eski takım arkadaşının, Barça'ya geri dönmesi için çabalıyor.

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SIRADA NE VAR? Messi, Ligue 1 şampiyonluğu peşinde koşarken sezonun geri kalanında PSG'nin anahtar oyuncularından biri olacak. Galtier'in ekibi, ikinci sıradaki Marsilya'nın yedi puan önünde lider durumda. PSG, millî aranın ardından Lyon ile karşılaşacak.