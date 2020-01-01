Jo Drogba ile tanışın: Efsanenin müzisyen kardeşi

Chelsea efsanesinin en küçük kardeşi de bir zamanların gelecek vadeden futbolculardan biriydi… Ama o müziği seçti.

YAZI: Nizaar Kinsella | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Didier Drogba, Fildişi Sahilleri’nen ’ya geldiğinde genç bir yıldız olmaktan çok uzaktaydı; önceliği kuzenleri ve kardeşleri arasından sıyrılabilmekti. Usta oyuncu amcası Michel Goba, Drogba ve kardeşlerinden önce futbol yolculuğuna başlamıştı.

Jo Drogba da gelecek vadeden bir futbolcuydu. 4 kardeşlerin en küçüğüydü, Didier’den daha ufaktı ama Metz’e gitmeden evvel ağabeyi Didier’in de forma giydiği Le Mans’ta kendine yer bulmuştu.

Goal’e verdiği röportajında Jo şöyle söylüyor: “Metz’in forvet oyuncusuydum ama çok fazla sakatlandım. Didier’den ziyade Neymar ve Kylian Mbappe’nin bir karışımı olduğumu düşünmek hoşuma gidiyor.

Daha fazla takım

St Pauli, Leyton Orient ve NK Zagreb’de katıldığı denemelerden sonuç alamayan Jo, futbol hayali sona erdiği için kariyerini farklı bir alanda çizmek zorundaydı. Şimdi müzik kariyerine geçiş yapan Jo, ‘Voulez-vouz danser?’adlı ilk single’ını yayınladı bile…

“Futbol ve müzik konusunda tutkuluyum. Futbolda başarılı olmaya çalışırken bile şarkı yazıp dans ediyordum. İlk parçamı çıkarmak harika bir duygu. Herkesin dinleyebileceği mutlu bir dans şarkısı.”

“Şarkı sözleri bana her zaman ilham vermiştir. Bana en çok etki eden isim ise Fransız sanatçı Kery James. O en iyi söz yazarlarından biri: O bir şair. Ayrıca Afrobeats dinliyrum. Dinlediğim çoğu şarkı Fransızca. Afrika müziğini de dinliyorum. Fransa-Afrika karışımı müzik.”

“Afrika kökenlerime bağlıyım. Fildişi Sahilleri’ndeki ailemi ziyaret ediyorum. Müziğimin tanınmasını görmeyi çok istiyorum. Bu alanda uzun bir kariyer edinmeyi ve insanların müziğim etrafında toplanıp dans etmesini umuyorum.”

Didier Drogba ise futbol sonrası kariyerinde birçok seçeneği oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında başarılı olan Drogba, koronavirüs salgını ile mücadele için derneğinin tıbbi tesisini memleketi Fildişi Sahilleri’nin hizmetine sundu.

Ağabeyi hakkında Jo şunları söyledi: “O benim rol modelim. Didier’in kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. Futboldaki başarılarıyla örnek bir isim.”

2012 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı beraberlik golü hala ’nin tarihindeki anlamını koruyor; ancak ailesi ve kardeşlerine ilham veren şey Drogba’nın mütevazılığı oldu:

“Saha dışında Didier ile bir sürü anımız var. Le Mans’ta oynarken Buffalo Grill diye bir restorana gitmeyi çok severdik. Bir gün arabamız bozuldu ve restorana kadar onu itmek zorunda kaldık. Kendi arabasını iten birinden Şampiyonlar Ligi’nde attığı golle yıldızlaşan biri haline geldi. Bunun çok etkileyici olduğunu düşünüyorum.”

“Chelsea gibi devasa bir kulübe gitti, onu ’daki Şampiyonlar Ligi finalinde izledim. O maçta attığı gol ailemiz adına bir yadigâr. Hiçbirimiz o golü asla unutmayacağız. Bir açıdan E47 Records ile anlaşmış olmam bir futbol kulübüne gitmem gibi bir şey.”

Drogba’nın kuzeni Olivier Tebily de profesyonel olarak futbol oynamıştı. ve Sheffield United gibi takımların formasını giydi; ayrıca Fildişi Sahilleri Milli Takımı ile 18 maça çıktı. Bir diğer kuzeni Severin Drogba ise hayallerinin peşinden Slovakya’ya gitti. Diğer kardeşi Freddy Drogba Le Mans ve ’un akademilerinde forma giydi. Şimdi ise Didier Drogba’nın oğlu Isaac, Chelsea’nin genç takımından ayrılıp babasının izinden giderek şansını ekibi ’ta denemek üzere yol aldı.

Jo için ise futbolun ötesinde bir hayat var. Onun tutkusu, müzik dünyasının damarlarında dolaşıyor. Jo, duygusal ve narin bestelerinin etrafında dans eden insanlar görmeyi umut ediyor:

“Gelecek yaz çıkacak yeni parçalarımı bekleyin. Takipte kalın, yepyeni şarkılar karşınızda olacak!”