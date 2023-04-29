ABD’li teknik direktör, Premier Lig’de bir ABD’li teknik direktör olarak kurgulanan Ted Lasso karakterini severek takip ettiğini söyledi.

Premier Lig takımlarından Leeds United’daki görevinden ayrılan ABD’li teknik direktör Jesse Marsch, ünlü aktör Jason Sudeikis’in kendisine bir özür borcu olduğunu söylemesinin ardından popüler televizyon dizisi Ted Lasso’nun büyük bir hayranı olduğunu açıkladı. Marsch dizide Premier Lig’de mücadele eden bir futbol takımının ABD’li teknik direktörü olan Lasso’yu keyifle takip ettiğini söyledi.

Sky Sports’ta Gary Neville’in yaptığı bir röportajda konuşan Sudeikis, dizideki karakterinin ABD’li teknik direktörler üzerinde baskı oluşturabileceğini ve bu nedenle Marsch gibi isimlerden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Twitter'dan cevap verdi

Sudeikis’in bu sözlerine Twitter’dan yanı veren Marsch, “Endişlenme Jason! Ben Ted Lasso’nun büyük bir hayranıyım” dedi.

Apple TV tarafından yayımlanan Ted Lasso kısa sürede hem izleyicilerden hem de televizyon eleştirmenlerinden tam not almıştı.

Çok sayıda ödül kazanan dizi üçüncü sezonunu geride bırakırken, özellikle mizah ve oyuncuların ruh hali gibi detaylarıyla büyük bir bir beğeni topladı. Lasso’yu hayranlıkla takip ettiğini belirten Marsch Avrupa’da daha önce Leipzig ve Salzburg’u da çalıştırmıştı.